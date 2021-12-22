Запуск українського супутника "Січ" перенесли: названо нову дату

Запуск українського супутника "Січ-2-30" запланований на 13 січня 2022 року. Апарат відправлять на орбіту в рамках місії Transporter 3.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Державного космічного агентства України Володимира Тафтая в Facebook.
Супутник повністю готовий до запуску. Раніше він планувався 10 січня.
"Вчора, 20 грудня, ДП КБ "Південне" і нідерландська компанія Isilaunch підписали протокол завершення інтеграції "Січ-2-30" з ракетою-носієм Falcon 9 компанії SpaceX. Разом з тим компанія SpaceX повідомила про перенесення запуску місії з 10 на 13 січня 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в жовтні супутник "Січ-2-30" отримав від Міжнародного союзу електрозв'язку власну орбіту і частоту.
Додамо, запуск "Січ-2-30" vfd відбутися в грудні 2021 року, але старт перенесли за рішенням компанії Ілона Маска.