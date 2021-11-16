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Стало відомо, за якої умови відновиться сертифікація "Північного потоку-2"

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Берлін, Вівторок 16 листопада 2021 12:06
Стало відомо, за якої умови відновиться сертифікація "Північного потоку-2" Фото: сертифікація "Північного потоку-2" затягнеться (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Федеральне мережеве агентство Німеччини відновить сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" за однієї умови. Йдеться про необхідність зміни юридичної форми компанії Nord Stream 2 AG відповідно до німецького законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького регулятора.

Повідомляється, що регулятор прийшов до висновку про те, що сертифікувати компанію-оператора Nord Stream 2 AG можна лише в тому випадку, якщо він був організований в юридичній формі відповідно до законодавства Німеччини.

Зареєстрована в Швейцарії Nord Stream 2 AG до цього вирішила заснувати дочірню компанію відповідно до законодавства Німеччини тільки для управління німецькою частиною трубопроводу. Сертифікація призупинена, поки основні активи та людські ресурси не будуть передані дочірній компанії. Крім того, саме дочірня структура має подати нову заявку на сертифікацію.

"Коли ці вимоги будуть виконані, регулятор зможе відновити свою експертизу в чотиримісячний період, встановлений законом, підготувати проект рішення і передати його в Європейську комісію для висновку, як передбачено законодавством ЄС про внутрішній ринок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

А напередодні німецька сторона схвалила участь НАК "Нафтогаз України" у сертифікації газопроводу.

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Германия Північний потік-2
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