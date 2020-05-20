Запуск метро, відкриття пунктів пропуску та адаптивний карантин до 22 червня: що прийняв Кабмін

Карантин в Україні через коронавірус буде ослаблений з 22 травня. Кабмін прийняв рішення про зняття обмежень на роботу громадського транспорту і відкриття кордонів, а з наступного тижня відкриється метро і дитячі сади. Детально про черговий етап виходу країни з карантину - в матеріалі РБК-Україна.

Пом'якшення карантину: що відкриється

Кабінет міністрів затвердив початок другого етапу пом'якшення карантину в Україні з п'ятниці. Зокрема, 22 травня поновлюється:

робота громадського транспорту в міському та приміському, внутрішньообласному напрямках;

робота КПП на кордонах України з країнами ЄС і Молдовою;

міжнародні перевезення пасажирів автотранспортом через відкриті КПП;

відкриються готелі (спа-зони, басейни, ресторани в них працювати не будуть);

дозволяється проведення спортивних змагань чисельністю до 50 осіб (без глядачів);

можливе проведення церковних служб (з дотриманням вимоги 1 особа на 10 кв.м).

З 25 травня уряд дозволив відвідування дитячих дошкільних закладів. Також з понеділка відкриється метрополітен в Києві, Харкові та Дніпрі.

Адаптивний карантин

Карантинний режим в Україні буде діяти ще протягом місяця - до 22 червня. Однак надалі його концепція зміниться на адаптивну, з урахуванням епідеміологічної обстановки в кожному окремому регіоні.

Пом'якшення обмежень буде можливо, якщо за останній тиждень кількість нових випадків COVID-19 на 100 тис. населення не перевищуватиме 12 осіб. Також рівень заповнювання лікарень інфікованими коронавірусом в регіоні повинен бути менше 50%. Крім цього, кількість проведених ПЛР і ІФА-тестів за 7 днів становить понад 12 на 100 тис. населення.

За заявою глави МОЗ Максима Степанова, на даний момент ситуація з захворюваністю не дозволяє послабити карантинний режим в 8 областях на заході України (Чернівецька, Рівненська, Волинська та ін.).

Метрополітен відновить роботу 25 травня

З понеділка в Україні буде знято заборону на пересування підземним громадським транспортом. Метро відкриється 25 травня одночасно в Києві, Харкові та Дніпрі, якщо дозволить епідеміологічна обстановка.

Раніше в столиці назвали критерії роботи метро в умовах карантину. Зокрема, пасажирів будуть пускати тільки при наявності масок і дотриманні дистанції. Для цього на станціях уже нанесли розмітку.

На період дії карантину в київському метрополітені заборонять продаж жетонів. Пасажири зможуть скористатися електронним квитком, придбаними до карантину жетонами, або оплатити проїзд за допомогою мобільного додатку.

Відкриття кордонів

На засіданні Кабміну затвердили проект розпорядження про відкриття 66 пунктів пропуску на державному кордоні України.

Планується відновити повноцінний прикордонний рух між Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою. У зв'язку з несприятливою епідеміологічною обстановкою, закритими залишаться КПП на кордонах з Росією і Білоруссю.

Нагадаємо, в рамках карантину кількість працюючих пропускних пунктів на українському кордоні в квітні було скорочено до 20.

Запуск транспортного сполучення

В рамках ослаблення карантину з 22 травня буде запущений міський, приміський та внутрішньообласний громадський транспорт. Також відновляться регулярні і нерегулярні автомобільні перевезення пасажирів в міжнародному напрямку через відкриті пункти пропуску на кордоні України.

Згідно з вимогами до роботи громадського транспорту в умовах карантину, всі пасажири, кондуктори та водії зобов'язані носити засоби індивідуального захисту. Кількість осіб в салоні обмежується числом сидячих місць. Обов'язково проведення щоденної дезінфекції транспортних засобів, температурний скринінг працівників перед зміною.

У приміщеннях автостанцій заборонена робота залів очікування. Кількість відвідувачів не повинна перевищувати 1 ос. на 10 кв. м. У черзі необхідно дотримуватися відстані 1,5 м. Дезінфекція приміщення - кожні 5 годин, обов'язкова наявність антисептиків на вході в будівлю.

Відкриття дитячих садків

Уряд прийняв рішення про відновлення роботи дитячих дошкільних установ з 25 травня. При цьому можливість відкриття дитсадків буде розглядатися в кожному регіоні окремо з урахуванням рівня захворюваності.

Згідно з вимогами МОЗ, для дітей обов'язково проведення температурного скринінгу при вході в заклад і потім кожні 4 години. Всі співробітники перед початком роботи також зобов'язані проходити перевірку температури.

У приміщеннях не повинно бути килимів, м'яких іграшок, заборонені ігри з тісним фізичним контактом. Дезінфекцію поверхонь необхідно проводити кожні 2 години і після занять.

Умови для відкриття готелів

Кабмін зняв заборону на роботу готелів. Однак дане рішення уряду не стосується хостелів. Готелі можуть відкритися з 22 травня при дотриманні ряду вимог.

Зокрема, всі співробітники зобов'язані щодня проходити перевірку самопочуття. Спа-зони, фітнес-зали, приміщення для конференцій, басейни і ресторани на території готелів залишатимуться закритими. Доставка їжі повинна здійснюватися в номер, або організоване харчування на відкритих майданчиках на свіжому повітрі.

Адміністрація повинна забезпечити відсутність скупчення людей на стійці реєстрації. Знаходження відвідувачів у вестибюлі обмежити 1 ос. на 10 кв.м. За межами номера клієнти готелю зобов'язані носити засоби індивідуального захисту. Дезінфекцію поверхонь, з якими контактують відвідувачі, проводити кожні 4 години, в місцях скупчення людей - вологе прибирання щогодини.

Третій етап ослаблення карантину планується в червні

При збереженні стабільної ситуації із захворюваністю на коронавірус черговий етап пом'якшення обмежувального режиму може початися 1 червня.

В уряді планують зняти заборону на транспортне сполучення між областями і дозволити залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні.

Також можливе відновлення навчальних заходів, відкриття фітнес-центрів (без басейнів) і спортзалів. При цьому питання відновлення авіаперельотів Кабмін розглядатиме тільки після 15 червня.