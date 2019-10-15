Запуск криптовалюти Дурова можуть відкласти на термін до року, - Forbes

Запуск криптовалютної платформи Павла Дурова Telegram Open Network (TON) може бути перенесений на півроку або рік. Про це повідомили два інвестори, передає РБК-Україна з посиланням на пише Forbes.

"Команда Дурова впевнена, що за цей час зможе врегулювати всі спірні питання з SEC (Комісія з цінних паперів і бірж США. - Ред.)", - сказав один з інвесторів.

У свою чергу, другий співрозмовник видання повідомив, що представники Дурова обговорюють перенесення термінів з інвесторами.

Остаточне рішення буде прийнято після судового засідання, яке заплановано на 24 жовтня. На ньому передбачається розглянути заяву SEC, яка вимагає визнати криптовалюту Gram (криптовалюта на основі блокчейн-платформи TON) цінними паперами.

Як розповів виданню близький до команди Дурова співрозмовник, до цього представники Telegram не будуть робити заяв чи надавати додаткову інформацію інвесторам.

Нагадаємо, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) призупинила випуск криптовалюти Telegram. Комісія оголосила, що було накладено тимчасову заборону на два офшори, які імовірно проводять незареєстроване первинне розміщення (ICO) токенів на території США і за кордоном.

Також РБК-Україна писало, що Visa і MasterCard відмовилися від участі в проекті криптовалюти Facebook.