Запуск криптовалюты Дурова могут отложить на срок до года, - Forbes

Запуск криптовалютной платформы Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может быть перенесен на полгода или год. Об этом сообщили два инвестора, передает РБК-Украина со ссылкой на пишет Forbes.

"Команда Дурова уверена, что за это время сможет урегулировать все спорные вопросы с SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США. - Ред.)", - сказал один из инвесторов.

В свою очередь, второй собеседник издания сообщил, что представители Дурова обсуждают перенос сроков с инвесторами.

Окончательное решение будет принято после судебного заседания, которое запланировано на 24 октября. На нем предполагается рассмотреть заявление SEC, которая требует признать криптовалюту Gram (криптовалюта на основе блокчейн-платформы TON) ценными бумагами.

До этого момента, как рассказал изданию близкий к команде Дурова собеседник, представители Telegram не будут делать заявления или предоставлять дополнительную информацию инвесторам.

Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила выпуск криптовалюты Telegram. Комиссия объявила, что был наложен временный судебный запрет на два офшора, которые предположительно проводят незарегистрированное первичное размещение (ICO) токенов на территории США и за рубежом.

Также РБК-Украина писало, что Visa и MasterCard отказались от участия в проекте криптовалюты Facebook.