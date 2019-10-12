Visa і MasterCard відмовилися від участі в проекті кріптовалюти Facebook

Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

Також з проекту Facebook щодо створення власної кріптовалюти выщли Stripe і EBay

Visa, MasterCard, Stripe і EBay вийшли з проекту Facebook щодо створення власної кріптовалюти Libra Association. Про це повідомляє CNBC з посиланням на заяви компаній.

Співзасновник Libra Девід Маркус подякував Visa і MasterCard за те, що вони протрималися до останнього моменту, зазначивши, що "тиск був сильним".

Він вважає, що говорити про долю кріптовалюти ще рано.

При цьому в Visa заявили, що вони займуться подальшою оцінкою проекту та остаточне рішення приймуть на основі декількох факторів, включаючи те, чи буде Libra Association відповідати всім необхідним вимогам регуляторів.

Представник Visa заявив, що інтерес компанії до Libra обумовлений упевненістю в тому, що "добре регульовані мережі на основі блокчейна можуть підвищити цінність захищених цифрових платежів для величезного числа людей і місць, особливо на ринках, що розвиваються".

У свою чергу представник Stripe повідомив, що компанія підтримує проекти, мета яких - зробити онлайн-комерцію більш доступною для всього світу і допустив, що компанія повернеться до роботи з Libra на більш пізніх етапах.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що міжнародна платіжна система PayPal вийшла з асоціації проекту Facebook створення кріптовалюти Libra.

Раніше проект Facebook піддався різкій критиці фінансових регуляторів і урядів низки країн. Зокрема, про намір заблокувати криптовалюту Libra в Європі заявила Франція.