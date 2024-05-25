Россия и КНДР могут планировать военную провокацию накануне выборов в США, - NBC News

Россия и Северная Корея могут готовить масштабную военную провокацию в октябре, незадолго до начала президентских выборов в США, проведение которых запланировано на начало ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское медиа NBC News .

По данным американского медиа, официальные лица США готовятся к тому, что Северная Корея потенциально прибегнет к наиболее провокационным военным действиям за последнее десятилетие перед этими выборами в Штатах.

Несколько американских высокопоставленных чиновников рассказали журналистам, что Пхеньян, вероятно, осуществит это по наущению российского диктатора Владимира Путина.

По их словам, время провокации может быть разработано таким образом, чтобы вызвать волнение в другой части света, когда "американцы будут решать, отправлять президента Джо Байдена или бывшего президента Дональда Трампа обратно в Белый дом", пишет NBC News.

"Мы не сомневаемся, что Северная Корея в этом году будет провокационной. Вопрос лишь в том, насколько это будет эскалацией", - сказал СМИ представитель американской разведки.

Отмечается, что администрация Байдена все больше озабочена тем, что усиление военного альянса между Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ином может значительно расширить ядерный потенциал Пхеньяна и усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Поскольку в ближайшие недели ожидается, что российский диктатор посетит Северную Корею и встретится с Кимом Чен Ином, официальные лица США считают, что они укрепят новое соглашение о расширении передачи военных технологий Пхеньяну.

Альянс РФ и КНДР

Представители разведки США считают, что Путин предоставляет Северной Корее технологию создания ядерных подлодок и баллистических ракет в обмен на отправку Пхеньяном России большого количества боеприпасов для их применения в войне против Украины. Вероятно, КНДР поставляет РФ больше боеприпасов, чем Европа предоставляет Украине, включая миллионы артиллерийских снарядов.

Представители США предупредили, что передаваемые России северокорейские боеприпасы, скорее всего, старые и ненадежные. Но грузы со снарядами были отправлены КНДР Москве во время дефицита таких боеприпасов у Сил обороны Украины, что повлияло на поле боя.

Американские чиновники также заявили, что в обмен на передачу Москве боеприпасов Северная Корея хочет, чтобы Россия предоставила ей части баллистических ракет, самолеты, ракеты, бронетехнику и другие передовые технологии.

Следует добавить, что в последние месяцы КНДР продолжала развивать свою ракетную программу, включая испытания твердотопливного двигателя для гиперзвуковой ракеты.

Напомним, ранее сообщалось, что в мае КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в направлении моря во время приезда Путина в Китай.

20 мая заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что РФ закупила у Северной Кореи более 11 тысяч контейнеров с оружием для ведения войны против Украины.