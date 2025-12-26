Запуск е-Акциза отложили на следующий год: Кабмин принял решение

"Сегодня, 26 декабря 2025 года, Кабинет Министров Украины принял постановление, которое откладывает вступление в силу актов Правительства о введении электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Это решение обеспечивает бизнесу и государству дополнительное время для плавного перехода на новые цифровые инструменты администрирования", - сказано в сообщении.

Отныне электронную систему контроля и электронные акцизные марки обязательно нужно будет использовать не с 1 января, а только с 1 ноября 2026 года. В то же время продлили период тестирования программного обеспечения системы - до 11 октября 2026 года.

Также продлена возможность заказывать и использовать старые, бумажные акцизные марки. Предельный срок возврата старых бумажных марок установлен на 1 мая 2027 года. Это гарантирует непрерывность как производства, так и торговли.

"Обновленное постановление также внедряет дополнительный стандарт качества печати для электронной марки. Теперь графический элемент (DataMatrix-код) может соответствовать грейду B согласно стандарту ISO/IEC 29158 (ранее требовался только грейд 2 по ISO/IEC 15415). Это расширяет технические возможности для нанесения маркировки", - отмечается в сообщении.

В общем, изменения позволят без спешки завершать техническую настройку системы, обеспечить постоянные поступления акцизного налога и выполнить требования законодательства. При этом удастся избежать создания операционных рисков для легального бизнеса.