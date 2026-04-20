Запуск "Дружбы" запланирован на вторник, - СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан увязал разблокирование финансовой помощи Украине с восстановлением поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Во вторник ожидаются ключевые технические испытания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.
Во вторник запланированы технические испытания трубопровода, который до повреждения в январе обеспечивал поставки нефти в Венгрию и Словакию.
По данным источников, знакомых с ситуацией, именно восстановление работы этого маршрута рассматривается как критический фактор для дальнейших решений в ЕС.
Ожидается, что запуск "Дружбы" может разблокировать доступ Украины к необходимому финансированию.
Кредит для Украины был одобрен лидерами Евросоюза еще в декабре, однако его предоставление до сих пор сдерживается позицией Будапешта. Виктор Орбан связал поддержку с возобновлением нефтяных поставок.
В воскресенье венгерское правительство заявило о готовности снять блокировку уже на этой неделе, если транзит будет восстановлен. Вопрос планируют обсудить на уровне послов ЕС.
Финансирование остается критически важным для Украины на фоне продолжающейся войны.
Дополнительную нагрузку создает сокращение поддержки со стороны США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году. По оценкам, имеющихся ресурсов Киеву может хватить только до июня.
Словакия заявила о намерении не нарушать единство ЕС в вопросе кредита, отказавшись от прежних угроз блокирования.
Ранее премьер Роберт Фицо критиковал ситуацию вокруг трубопровода "Дружба" и обвинял Владимира Зеленского в затягивании ремонта, однако Киев отверг эти заявления.
После 2022 года большинство стран ЕС прекратили закупки российской нефти, однако Венгрия и Словакия получили временные исключения.
Еврокомиссия планирует полностью свернуть оставшиеся поставки не позднее конца 2027 года.
