Запуск "Дружбы" запланирован на вторник, - СМИ

Украина ждет возвращение нефти

Во вторник запланированы технические испытания трубопровода, который до повреждения в январе обеспечивал поставки нефти в Венгрию и Словакию.

По данным источников, знакомых с ситуацией, именно восстановление работы этого маршрута рассматривается как критический фактор для дальнейших решений в ЕС.

Ожидается, что запуск "Дружбы" может разблокировать доступ Украины к необходимому финансированию.

Условие Венгрии и позиция ЕС

Кредит для Украины был одобрен лидерами Евросоюза еще в декабре, однако его предоставление до сих пор сдерживается позицией Будапешта. Виктор Орбан связал поддержку с возобновлением нефтяных поставок.

В воскресенье венгерское правительство заявило о готовности снять блокировку уже на этой неделе, если транзит будет восстановлен. Вопрос планируют обсудить на уровне послов ЕС.

Давление из-за нехватки средств

Финансирование остается критически важным для Украины на фоне продолжающейся войны.

Дополнительную нагрузку создает сокращение поддержки со стороны США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году. По оценкам, имеющихся ресурсов Киеву может хватить только до июня.

Словакия смягчает позицию

Словакия заявила о намерении не нарушать единство ЕС в вопросе кредита, отказавшись от прежних угроз блокирования.

Ранее премьер Роберт Фицо критиковал ситуацию вокруг трубопровода "Дружба" и обвинял Владимира Зеленского в затягивании ремонта, однако Киев отверг эти заявления.

Отказ от российской нефти

После 2022 года большинство стран ЕС прекратили закупки российской нефти, однако Венгрия и Словакия получили временные исключения.

Еврокомиссия планирует полностью свернуть оставшиеся поставки не позднее конца 2027 года.