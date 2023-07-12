Без приглашения, но с оружием и гарантиями. Чем для Украины закончился саммит НАТО

Почему Украину не пригласили в Альянс

От Вильнюсского саммита Украина ждала приглашение в НАТО. По крайней мере, четко артикулировала этот момент. Накануне встречи западных лидеров стало понятно, что такой сценарий маловероятен, однако наша страна все же рассчитывала хотя бы на "дорожную карту".

Перспектива прояснилась еще в первый день. Партнеры договорились отменить требование о выполнении Плана действий по членству (ПДЧ), что на практике должно означать более ускоренную процедуру для Украины.

Подробнее об этом читайте в материале "Прямой путь в НАТО. Что такое ПДЧ и как его отмена повлияет на членство Украины".

"Мы подтверждаем, что Украина станет членом НАТО. Для нее этот путь будет состоять из одного шага, а не из двух. Мы направим приглашение, когда придем к согласию внутри НАТО", - говорил накануне генсек Йенс Столтенберг.

Он также подчеркнул, что Украине предстоит еще выполнить несколько условий. Среди них приведение сфер безопасности и обороны, государственного управления и борьбы с коррупцией к высоким стандартам. А также самое главное и самое сложное условие - победить в войне с Россией.

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит, что Украине для вступления в НАТО нужно победить в войне и провести реформы (Getty Images)

По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в вопросе условий нет ясности и конкретики, но понятно, что у Украины и НАТО разные позиции по ее членству в Альянсе. Он также подчеркнул, что наиболее скептически настроены США и Германия. Хотя американская сторона сыграла решающая роль, чтобы слово "приглашение" вообще появилось в итоговом коммюнике.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан объяснил, почему Украину не пригласили НАТО. По его словам, ее будущее в Североатлантическом альянсе, но страны-участницы пока не готовы ее пригласить.

"Я хорошо понимаю желание Украины быть в НАТО как можно быстрее. Мы не предоставили формулу, потому что конфликт (российско-украинская война, - ред.) динамичен, ситуация динамична", - отметил он и добавил, что вступление прямо сейчас обернется войной с Россией для всех членов НАТО.

Подробнее о причинах и позиции союзников читайте в материале "Страх в рядах Альянса. Почему Запад побоялся пригласить Украину в НАТО".

Тем не менее партнеры публично говорят о консенсусе по поводу будущего нашей страны в НАТО. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорит, что сейчас стоит вопрос "когда?", а не вопрос "если?". А президент США Джо Байден "с нетерпением ждет" официального вступления Украины.

Гарантии безопасности от G7

На полях саммита лидеры стран "Большой семерки" согласовали декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности. Фактически запущен процесс переговоров с Украиной для формализации гарантий через двусторонние обязательства.

Очевидно, на первом этапе могут быть подписаны договора с членами G7, то есть США, Великобританией, Канадой, Францией, Германий, Италией и Японией.

Предполагается, что гаранты будут работать над обеспечением устойчивых сил, способных защищать Украину прямо сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем.

Фото: Джо Байден, Фумио Кисида и Владимир Зеленский на презентации гарантий безопасности для Украины (Офис президента)

В частности, речь идет о:

помощи в сфере безопасности и поставках современной военной техники для сухопутных, воздушных и морских сил Украины. Приоритет на противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию и ракеты, бронетехнику и боевую авиацию

поддержке развития оборонно-промышленной базы

тренировках и обучении украинских Вооруженных сил

обмене разведданными и т.д.

Кроме того, ожидается, что гаранты возьмут обязательства по экономической, финансовой и технической поддержке, в том числе для восстановления Украины и реализации реформ в рамках продвижения к стандартам НАТО.

В случае будущего нападения России страны G7 обязуются быстро предоставить всю необходимую помощь. Также говорится о необходимости заморозки российских активов до конца войны и полного возмещения ущерба.

В обмен это Украина должна провести реформы, чтобы подчеркнуть приверженность демократии, верховенству закона, уважению прав человека и свободы СМИ, поставить экономику на устойчивый путь и усилить гражданский контроль над Вооруженными силами.

Декларация является открытой и дает возможность другим странам не из числа G7 присоединиться к ней. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, это первый документ, который символизирует наличие "зонтика" в виде гарантий безопасности. Действовать они будут до вступления Украины в НАТО.

"Украинская делегация везет домой значительную победу в сфере безопасности. Это открывает для нас новые возможности", - отметил президент Владимир Зеленский.

Подробнее об этом в материале "Украина получила желаемое? Главное о гарантиях безопасности от G7".

Какое оружие обещают партнеры

Норвегия: мини-дроны и системы NASAMS

Министерство обороны Норвегии объявило о передаче 1000 разведывательных мини-дронов Black Hornet. Их использует ряд союзников Украины, включая США и Британию.

Нанодроны Black Hornet весят всего 32 грамма. Их трудно обнаружить, поэтому они особенно хорошо подходят для применения в городских районах. Они просты в эксплуатации и могут помочь в выявлении целей противника.

Фото: мини-дрон Black Hornet (wikimedia.org)

"Украина очень довольна норвежскими поставками этого типа разведывательных беспилотников, разработанных в сотрудничестве между Силами обороны Норвегии и Институтом оборонных исследований. Беспилотник, получивший название Black Hornet, производится в Норвегии, и сейчас мы даем Украине 1000 новых комплектов", - отметил министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

Кроме того, Норвегия предоставит пакет военной помощи, в который войдут два центра управления огнем зенитно-ракетного комплекса NASAMS, две пусковые установки и запасные части. До этого норвежская сторона вместе с США передала Украине две укомплектованные системы NASAMS.

Германия: пусковые установки Patriot, танки и бронемашины

Немецкие партнеры выделяют крупный пакет на 700 млн евро. В него войдут:

две пусковые установки ЗРК Patriot

25 танков Leopard 1

20 боевых машин пехоты Marder

оборудование для разминирования

около 20 000 артиллерийских снарядов

снаряды для танков Leopard

несколько дронов для разведки

Также в пакете будут ракеты класса "земля-воздух". Вероятно, их имел в виду президент Владимир Зеленский, когда говорил о договоренностях о дополнительных ракетах для Patriot.

Также стало известно, что Германия отказалась от планов размещения Центра ремонта и обслуживания танков Leopard 2 в Польше. Таким образом, поврежденные в Украине машины намерены ремонтировать в самой Германии или Литве.

Фото: Германия объявила о передаче Украине первых танков Leopard 1 (deviantar.com/liam2010)

До этого планировался запуск Центра на польской территории, приблизительная стоимость проекта оценивалась в 150 млн евро.

Кроме того, министр обороны Борис Писториус заявил, что его страна пока не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты.

Франция: дальнобойные ракеты SCALP

Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия SCALP, которые являются аналогом британских Storm Shadow. Сообщается о партии в 50 единиц, часть из которых, по данным западных СМИ, уже находится на украинской территории.

Президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что поставки соответствуют политике Франции о помощи Украине. Reuters со ссылкой на источники пишет о том, что Париж получил гарантии того, что ракеты SCALP не будут применяться по российской территории.

Также на полях саммита в Вильнюсе стороны подписали соглашение об увеличении военной помощи Украине на 170 млн евро. Согласно договоренностям, будет упрощен процесс закупки и поставки оружия, а также заложена основа для совместного производства запасных частей и технического обслуживания западного вооружения и техники.

Великобритания: боевые машины и снаряды для танков Challenger 2

Британское правительство выделяет 65 млн долларов на ремонт оборудования и создание военного реабилитационного центра в Украине. Совместно с партнерами по G7 также будут переданы:

тысячи дополнительных боеприпасов для Challenger 2

более 70 боевых машин

транспорт для материально-технического обеспечения

Эти программы будут финансироваться через Комплексный пакет помощи НАТО Украине.

Австралия: еще больше бронетранспортеров Bushmaster

По итогам встречи Владимира Зеленского с премьером Австралии Энтони Албенизи стало известно о передаче еще 30 бронетранспортеров Bushmaster.

"Спасибо! Новый мощный оборонный пакет, включая 30 Bushmaster. Как всегда, имеем и полное политическое понимание. Успешная встреча", - сообщил президент Украины.

Фото: Украина получит еще 30 БТР Bushmaster (Getty Images)

Накануне саммита НАТО Албенизи анонсировал пакет на более 73 млн долларов, в который в общей сложности войдут 70 бронированных машин, грузовики, прицепы и машины специального назначения.

Япония: системы обнаружения дронов

Премьер-министр Японии Фумио Кисидо объявил о предоставлении нелетального снаряжения в виде систем обнаружения беспилотников. По его словам, на это пойдут 30 млн долларов, выделенных из фондов НАТО.

"Партнеры, разделяющие фундаментальные ценности и стратегические интересы, должны и дальше укреплять свои связи", - подчеркнул Кисида.

Швеция: обмен и защита секретной информации

На полях саммита Украина и Швеция подписали соглашение об обмене, а также взаимной защите секретной информации.

"Украина и Швеция подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации. Доверие является краеугольным камнем крепкого партнерства. А доступ к информации - ключ к успеху", - отметил министр обороны Украины Алексей Резников.

Польша: инфраструктура и обучение пилотов на F-16

Польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что его страна предоставит инфраструктуру и курсы для обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

"Это еще одно доказательство нашей решимости поддерживать Украину против жестокого вторжения России. Со своей стороны, я обещаю поддержку путем открытия доступа к нашей учебной инфраструктуре и курсам", - отметил он.

Нидерланды: старт обучения пилотов - в августе

На полях саммита Зеленский провел встречу с нидерландским премьером Марком Рютте. Стороны договорились о старте обучения пилотов на F-16 в августе, а также о дополнительной помощи Нидерландов артиллерией и средствами ПВО.