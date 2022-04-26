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Росію офіційно позбавили права проведення ЧС-2023 з хокею

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Цюрих, Вівторок 26 квітня 2022 17:35
Росію офіційно позбавили права проведення ЧС-2023 з хокею Фото: Російська хокейна збірна (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація хокею на льоду (ІІХФ) відібрала в Росії можливість прийняти чемпіонат світу 2023 року. Нового господаря турніру визначать у травні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Рада федерації 26 квітня ухвалила рішення відкликати в РФ право на проведенню світового форуму. Турнір у травні 2023-го мав прийняти Санкт-Петербург.

Рішення про перенесення ЧС-2023 ухвалили з "міркувань безпеки". Функціонери вважають, що хокеїстам, офіційним особам, медіа та вболівальникам небезпечно перебувати на території Росії.

Новий господар чемпіонат світу визначиться на Щорічному конгресі ІІХФ у фінському Тампере. Він запланований на останню декаду травня.

Раніше Росія втратила місце на ЧС-2022. Міжнародна федерація хокею на льоду 1 березня дискваліфікувала тамтешню збірну через розв'язування РФ війни проти України.

До слова, українська Прем'єр-ліга достроково завершила футбольний чемпіонат.

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