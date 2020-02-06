Заборона приватизації "Центренерго": прокуратура відкрила справу

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Наразі приватизацію "Центренерго" тимчасово призупинено

Прокуратура Києва порушила кримінальне провадження щодо винесення Господарським судом незаконного рішення про заборону приватизації "Центренерго". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що рішення про заборону Фонду державного майна України проводити приватизацію "Центренерго" було ухвалено попри висновки Верховного суду.

"Вказане рішення було постановлено судом всупереч правових висновків Верховного суду, який вже висловив позицію з цього приводу, зокрема, про те, що заборона проведення приватизації ПАТ "Центренерго" суперечить вимогам процесуального законодавства та є заходом, неспівмірним із заявленими позовними вимогами", - йдеться у повідомленні.

Наразі прокуратурою міста Києва внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 375 КК України (Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови).

Нагадаємо, Господарський суд Києва заборонив Фонду держмайна продовжувати процес продажу компанії "Центренерго". Згідно з матеріалами суду, компанія "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачева домагалася повторного забезпечення позову до Фонду держмайна у справі про приватизацію "Центренерго". Господарський суд задовольнив вимогу позивача.

Як повідомляло РБК-Україна, у Фонді держмайна України сумніваються в завершенні приватизації "Центренерго" у 2020 році.

До цього прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що "Центренерго" одним з перших виставлять на продаж.