Заборона на застосування вогню, снайперів, дронов: про що домовилася ТКГ в Мінську

Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ посол Хайді Грау підтвердив, що Тристороння контактна група досягла згоди щодо нової угоди про перемир'я на Донбасі. В ОБСЄ розповіли, про що сторони домовилися.
Сторони домовились про такі заходи з підтримки припинення вогню:
заборона на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;
заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;
заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, в першу чергу на об'єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості;
ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;
створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК в чинному складі;
вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, в тому числі секретними.