Заборона пластикових пакетів в Україні. Зеленський підписав закон

Відповідно до закону, в Україні заборонять надлегкі пластикові пакети і легкі пластикові пакети товщиною до 50 мкм. Це може стосуватися, наприклад, малих прозорих пакетів-майок, мотки яких люди звикли бачити в необмеженій кількості в магазинах.

Зазвичай, такі пакети мають товщину стінки 10,2 мкм. Вони швидко рвуться і фактично не придатні для переробки. Це ж стосується пакетів-майок, які поширюються на касах. Їх товщина стінки варіюється, в залежності від торгової мережі, від 24,8 мкм до 50 мкм.

Також під заборону потрапляють оксорозкладні (оксобіорозкладні) пластикові пакети.

Які пластикові матеріали не потрапляють під заборону

Як виняток, залишиться в обігу лише первинна упаковка для м'яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів. Це надлегкі пластикові пакети з товщиною стінки до 15 мікрон і розмірами 225х345х450 ​​мкм.

Коли введуть обмеження

Усі обмеження будуть вводитися у дію поступово. У об'єктів роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг буде час, щоб адаптуватися до змін. Зокрема:

9 місяців з дня прийняття законопроекту для відмови від поширення пластикових пакетів товщиною стінки до 50 мкм (тонких);

до 1 січня 2022 року для припинення поширення оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів;

до 2023 року обмеження не поширюватимуться на біорозкладні пластикові пакети і надтонкі пластикові пакети, що є первинною упаковкою для свіжої риби та м'яса, продуктів з них, а також сипучих продуктів, льоду.

За зазначений час магазини, супермаркети, ресторани, кафе і аптеки повинні повністю перейти на більш безпечні для навколишнього середовища і здоров'я людей альтернативи:

пакети і сумки багаторазового використання;

паперові пакети;

біорозкладні пакети.

Підприємства повинні утилізувати всі пакети, які підпали під заборону, але залишилися в обігу.

Штрафи за порушення закону

На тих, хто продовжить поширювати пакети, чекає штраф - від 1700 до 3400 грн. За повторне порушення доведеться заплатити від 3400-8500 грн. При цьому в Мінекології уточнювали, що українців штрафи не торкнуться, покарання загрожує бізнесу.