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Нардепи відправили на доопрацювання закон про заборону пластикових пакетів

Україна, Вівторок 03 листопада 2020 14:24
Нардепи відправили на доопрацювання закон про заборону пластикових пакетів
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада відправила на повторне друге читання законопроект № 2051-1, який пропонує заборонити пластикові пакети з 2022 року. За це рішення проголосували 290 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ пропонує заборонити продаж пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства товщиною до 50 мкм з 1 січня 2022 року. При цьому обмеження не поширюватимуться на біорозкладані пакети, надлегкі пакети завширшки до 225 мм (без бічних складок), глибиною до 345 мм (з урахуванням бічних складок), довжиною до 450 мм (з урахуванням ручок).

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