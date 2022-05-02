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Австрія підтвердила готовність приєднатися до ембарго на нафту з РФ

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Брюссель, Понеділок 02 травня 2022 17:50
Австрія підтвердила готовність приєднатися до ембарго на нафту з РФ Фото: Леоноре Гевесслер (twitter.com/lgewessler)
Автор: Антон Федорців

Австрійський уряд підтримає заборону на купівлю російської нафти в разі запровадження ембарго Європейською комісією. Цю позицію підтвердила міністерка клімату, навколишнього середовища та енергетики Леоноре Гевесслер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

У випадку ухвалення Єврокомісією рішення про ембарго нафти з Росії, Австрія приєднається до обмежень. Раніше країна перебувала в "групі ризику" країн, що могли накласти вето на такий вид санкцій.

"Поки пропозиції Єврокомісії немає, але Австрія готова послідовно брати участь у нафтовому ембарго, якщо комісії та країни-члени будуть готові його запровадити", – заявила Гевесслер.

За словами міністерки, країна підготувалася до такого кроку. Якщо раніше Австрія імпортувала з Росії 10% потреб у нафті, то від початку війни проти України провела роботу з диверсифікації джерел. У березні австрійські компанії взагалі не купували нафту з РФ.

До слова, Євросоюз готовий запровадити новий пакет санкцій проти РФ до 9 травня.

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