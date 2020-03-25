Держстат назвав кількість курців в Україні

В Україні курять 5,6 млн осіб

Кількість українців у віці 12 років і старше, які повідомили, що курять, у 2019 році становило 5559,2 тис. осіб. Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, відсоток курців в даній віковій групі складає 16,8%. За оцінкою Держстату, всього на підконтрольних територіях проживало 38391 тис. осіб.

Найбільше курців серед чоловіків у віці 30-59 років - 3246,0 тис. або 39,4% серед вікової групи.

Дані Держстату свідчать, що з усіх курців палять більше року 10,1%, 6-10 років - 21,4%, 11-15 років - 14,5%, 16-20 років - 16,4%, понад 20 років - 37,6%.

При цьому курять 1-5 сигарет на день 16,9% курців, 6-10 сигарет - 35,3%, 11-15 сигарет - 12,4%, 16-20 сигарет - 32,4%, понад 20% - 3%.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, початку 2019 року 24,2% дорослих українців були щоденними курцями (42,2% чоловіків і 9,4% жінок) і ще 2% дорослих курили час від часу

Нагадаємо, за даними ООН, від куріння щорічно у світі помирає близько 6 млн осіб. Зазначається, що загальні економічні втрати від куріння перевищують 1,4 трлн доларів на рік.