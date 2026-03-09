"Заповіт" на языке сетсвана: в Африке открыли первый памятник Шевченко (фото)
В африканской Ботсване установили первый на континенте памятник писателю Тарасу Шевченко. Монумент Кобзарю открыли на базе крупнейшего учебного заведения страны - Университета Ботсваны.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
Детали исторического события
Торжественное открытие памятника состоялось при участии руководства университета, украинской общины, дипломатов и журналистов. Монумент изготовлен из ботсванской бронзы местным скульптором Франсуа Котеце.
Во время церемонии декан гуманитарного факультета Тапело Отлохетсве зачитал знаменитое "Завещание" Шевченко, переведенное на национальный язык Ботсваны - сетсвана.
Фото: памятник Шевченко в Ботсване (facebook.com/andrij.sybiha)
Сибига отметил, что Ботсвана стала первым государством Африки, где почтили память украинского поэта. Сейчас в мире установлено 1384 памятника Кобзарю, из которых 128 расположены в 35 странах за пределами Украины.
"Первый Кобзарь на африканской земле - это о глобальности идей Шевченко и силу его мысли, которая сквозь века объединяет мир вокруг ценностей свободы и справедливости", - отметил министр.
Глава МИД также поблагодарил украинских дипломатов и посольство в Ботсване за реализацию этой инициативы.
Тарас Шевченко
Тарас Шевченко - фигура планетарного масштаба, чье имя стало синонимом украинской несокрушимости. Известный как "Кобзарь" и духовный отец нации, он заложил фундамент современного литературного языка и национального сознания.
Его жизнеописание - это впечатляющая история трансформации из порабощенного крепостного в академика Петербургской академии художеств. Творческое наследие Шевченко, пропитанное призывами к свободе, до сих пор остается манифестом борьбы за украинскую государственность.
Напомним, ранее нардепы предлагали сделать выходными день рождения Тараса Шевченко, который отмечается 9 марта.