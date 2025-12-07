RU

В Запорожье прогремели взрывы: на город летели ракеты

Фото: в городе и области есть проблемы со светом после взрывов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Запорожье вечером, 7 декабря, прогремели взрывы на фоне ракетной опасности. В городе наблюдаются перебои со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Запоріжжя".

"В Запорожье раздались звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 21:36.

Перед этим глава Запорожской ОГА Иван Федоров предупредил, что в области объявили тревогу и существует угроза ударов скоростными ракетами.

В то же время Воздушные силы ВСУ писали, что в направлении Запорожья зафиксированы скоростные цели, после чего призвали жителей быть в укрытии.

После взрывов ряд местных каналов писали, что в Запорожье и Нижней Хортице наблюдаются перебои со светом.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:50 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Обстрелы Запорожья

Напомним, что россияне регулярно атакуют Запорожье, применяя для ударов дроны, ракеты и авиабомбы.

Так, например, россияне прямо сегодня утром нанесли удар КАБами по Запорожью и Запорожской области. В результате обстрелов были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.

Также мы писали, что враг массово атаковал Запорожье вечером, 25 ноября. В частности, из-за обстрелов были повреждены десятки домов, и еще два десятка человек пострадали.

