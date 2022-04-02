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Гуманітарні коридори. Сьогодні заплановано 7 маршрутів: список

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Київ, Субота 02 квітня 2022 10:04
Гуманітарні коридори. Сьогодні заплановано 7 маршрутів: список Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 2 квітня в Україні знову здійснюватиметься евакуація мирного населення. Погоджено сім гуманітарних коридорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук в Telegram.

Список маршрутів

За словами віце-прем'єр-міністра, на 2 квітня заплановано 7 гуманітарних коридорів за такими маршрутами:

З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті

Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя.

З Бердянська до Запоріжжя

Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя.

По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.

Рубіжне - Бахмут

Рубіжне - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Бахмут.

с. Нижнє - Бахмут

Нижнє - Гірське - Лисичанськ - Бахмут.

Сєверодонецьк - Бахмут

Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Бахмут.

Попасна - Бахмут

Лисичанськ - Бахмут

Нагадаємо, сьогодні вчергове оголосила про здійснення евакуаційних рейсів з Краматорська. Таких буде щонайменше п'ять.

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