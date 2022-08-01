"Запоріжсталь" просить президента підтримати підприємства ГМК

Підприємства ГМК в Україні працюють лише на 20-50% потужності. Це спричинило важку кризу у галузі, яка призводить до недоотримання доходів держбюджетом, скорочення кількості робочих місць та зниження обороноздатності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист "Запоріжсталі" до президента Володимира Зеленського.

У "Запоріжсталі" вказують, що з квітня комбінат працює у середньому на 50% своєї потужності через складнощі з логістикою та світову економічну кон’юнктуру. Також світові ціни на металопродукцію та ЗРС падають, і цей тренд збережеться найближчими місяцями.

"Суттєве зниження рівня виробництва пов’язане з логістичними проблемами: транспортування продукції відбувається на втричі більшу відстань до портів Європи. Як результат, вартість перевезення металу по залізній дорозі зросла у 4 рази. Однак, поточна ціна на основну продукцію підприємства, гарячекатаний рулон, знизилась майже на третину, і буде падати протягом найближчих місяців, за прогнозами провідних аналітичних агентств", - підкреслили на підприємстві.

Підприємство переконано: влада має вжити заходів, які допоможуть галузі зберегти виробництво, а також максимально швидко наростити його після перемоги. Адже мова йде податки, робочі місця та обороноздатність.

"Кризова ситуація у галузі та постійне підвищення собівартості продукції матиме довгострокові наслідки як для нашого підприємства, так і для української економіки - у вигляді подальшого скорочення промислового виробництва та експорту, що призведе до зниження ВВП, зайнятості та падіння надходжень до держбюджету та зниження обороноздатності України. Тому вважаємо, що вже зараз необхідно вжити заходів на період воєнного стану для збереження виробництва та його відновлення надалі", - наголосили у "Запоріжсталі".

Серед таких заходів комбінат вказує зниження вантажних залізничних тарифів для вантажів ГМК на 70% від поточного рівня, заходи для збільшення пропуску вагонів в ЄС з поточних 1,9 тис. на добу до заявлених 3,4 тис. вагонів, зменшення вартості електроенергії та природнього газу для металургійних підприємств, а також звільнення підприємств ГМК від сплати ПДВ при імпорті сировини та обладнання та встановлення мораторію на експорт брухту на період воєнного часу.

Нагадаємо, раніше в ОП "Укрметалургпром" констатували: галузь ГМК України перебуває у найтяжчій кризі за увесь час незалежності, а втрата підприємств означатиме втрату 10% ВВП, 30% експортних надходжень та звільнення десятків тисяч працівників.

Раніше про кризу в металургійному секторі також попереджали економісти. Вони нагадали, що сектор ГМК забезпечує близько третини валютних надходжень до держбюджету і є одним з найбільших працедавців у країні, і зараз він як ніколи потребує підтримки від держави.