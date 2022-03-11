Окупанти перетворили Запорізьку АЕС у військову базу, - Енергоатом

На майданчику захопленої окупантами Запорізької атомної станції російські загарбники розмістили свою техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом .

Додамо, що у ніч на 4 березня російські військові увірвалися на територію Запорізької АЕС, через обстріл там почалася пожежа. Після цього окупанти взяли під контроль ЗАЕС. Зазначимо, що персоналу дозволили працювати далі.

"Кілька зразків військової техніки розмістили на майданчику станції", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що російські війська захопили Запорізьку АЕС. Окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища.

Також ми писали, що окупанти хочуть подавати електрику ЗАЕС в Крим та "ЛДНР".

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