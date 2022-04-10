На Чорнобильській АЕС провели другу з початку окупації станції ротацію персоналу

На Чорнобильській АЕС вдалося провести другу з початку окупації російськими військами станції ротацію персоналу. До Славутича повернулися 51 співробітник, з них 11 тих, що працювали ще з 23 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу підприємства.

"09 квітня у місто Славутич повернувся 51 співробітник Чорнобильської АЕС, з тих, які працювали на майданчику станції під час її окупації військами російської федерації", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, серед тих, хто повернувся:

40 працівників, які 20 березня погодилися поїхати на окуповану станцію для ротації

11 працівників, які працювали на станції з 23 лютого (в цілому їх зміна замість 12 годин тривала понад 1000).

Відомо, що двох працівників, які знаходились на станції з 23 лютого, відправлено за місцем проживання до звільненого від окупантів Іванківського району.

Наразі на майданчику Чорнобильської АЕС нема жодної людини з тих, що були на станції у момент її захоплення.

"Із самого початку війни промисловий майданчик ЧАЕС відрізаний від міста Славутич. Автомобільні мости знищено, а залізничний маршрут через республіку Білорусь - недоступний. Адміністрація та відповідальні підрозділи ДСП ЧАЕС шукають альтернативні шляхи зробити ротацію персоналу регулярною та максимально безпечною", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, 20 березня на Чорнобильській АЕС вдалося провести часткову ротацію персоналу та евакуацію людей. Працівники перебували на робочих місцях протягом 600 годин

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.