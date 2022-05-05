ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Запоріжжям окупанти масово перевдягаються у форму ЗСУ. Денісова попередила про провокації

Новость на русском →
Запоріжжя, Четвер 05 травня 2022 12:25
Під Запоріжжям окупанти масово перевдягаються у форму ЗСУ. Денісова попередила про провокації Фото: уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області російські окупанти почали масово шити форму Збройних Сил України та перевдягатися в неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Російські окупанти використовують методи загонів НКВС, які перевдягались в однострій вояків УПА та вбивали мирних громадян, створюючи міф про "звірства бандерівців", - пише вона.

За її словами, у зв’язку з цим не виключені з їхнього боку провокації задля компрометування українських військових на окупованих територіях і нападів ДРГ на лінії розмежування.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати цей факт воєнного злочину РФ в Україні", - підкреслила Денісова.

Як повідомлялося, окупанти вирішили переодягнути у форму ЗСУ маріупольців, яких чотири тижні тримають у фільтраційних таборах. Їхні російські військові хочуть видати за полонених українських солдатів.

Раніше Денісова пояснила, що робити громадянським, яких Росія насильно транспортувала на свою територію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область Війна в Україні
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня