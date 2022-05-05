Під Запоріжжям окупанти масово перевдягаються у форму ЗСУ. Денісова попередила про провокації

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області російські окупанти почали масово шити форму Збройних Сил України та перевдягатися в неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Російські окупанти використовують методи загонів НКВС, які перевдягались в однострій вояків УПА та вбивали мирних громадян, створюючи міф про "звірства бандерівців", - пише вона.

За її словами, у зв’язку з цим не виключені з їхнього боку провокації задля компрометування українських військових на окупованих територіях і нападів ДРГ на лінії розмежування.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати цей факт воєнного злочину РФ в Україні", - підкреслила Денісова.