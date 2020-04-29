У Запорізькій області посилюють карантин

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У курортних районах встановлять додаткові КПП і закриють проїзд до прибережної території Азовського моря

У Запорізькій області посилюють карантинні заходи на травневі святкові вихідні в рамках боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОДА.

Таке рішення було прийнято на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області

Так, в курортних районах встановлять додаткові КПП і закриють проїзд до прибережної території Азовського моря.

"... у Запорізькій області в періоди з 1 по 3 травня і з 9 по 11 травня необхідно: з 08:00 30 квітня до 08:00 4 травня та з 08:00 8 травня до 23:59 11 травня організувати функціонування додаткових контрольно-пропускних постів на автомобільних дорогах, що ведуть до узбережжя Азовського моря, з метою недопущення в'їзду без необхідності громадян з інших районів області та регіонів країни. А саме: автодорога Т-0820 Якимівка-Кирилівка (в'їзд в село Лиманське Якимівського району зі сторони смт Якимівка) та перехрестя вулиць Курортна і Морська р. Приморськ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, керівництву курортних районів доручено розробити чіткий механізм здійснення проїзду через КПП транспортними засобами. Зокрема, передбачивши можливість надання дозволу на проїзд: вантажних автомобілів для перевезення необхідних товарів; транспортних засобів фізичних осіб, зареєстрованих проживають або мають у власності об'єкти нерухомості на території певних районів; транспортних засобів фізичних осіб, що працюють на стратегічних об'єктах; особам з інвалідністю, людей похилого віку та іншим соціально незахищеним верствам населення в разі крайньої потреби; хворим і при форс-мажорних обставинах

Регіональна комісія також рекомендує громадянам без необхідності не виходити на вулицю. Робота громадського транспорту буде заборонена, крім як з 05:00 до 10:00 і з 15:00 до 20:00 год. з 1 по 3 і з 9 по 11 травня.

Також доручено посилити контроль за забороною відвідування населенням парків, скверів, зон відпочинку тощо.

Нагадаємо, з 29 квітня в Херсонській області закрили на в'їзд і виїзд місто Каховка. У місті виявлено 22 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Місто буде закритий до 06:00 4 травня.