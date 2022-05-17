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У Запорізькій області Підлітки пішли на співпрацю з окупантами, - ОВА

Фото: у Запорізькій області підлітки співпрацюють з окупантами (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У селі Інженерне Пологовскго району Запорізької області місцеві підлітки почали співпрацювати з окупантами. Вони передавали інформацію про залишені будинки і матеріальні цінності, які залишилися в них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Запорізької обласної військової адміністрації.

За інформацією місцевих жителів, ці неповнолітні також беруть участь у мародерстві.

"Як за колаборантство, так і за мародерство доведеться відбувати покарання за українським законодавством - причому до відповідальності будуть притягнуті і батьки цих дітей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Харківській області СБУ затримала прихильника "руського міра", який здавав окупантам позиції ВСУ. Надалі ця інформація передавалася співробітникам ФСБ РФ.

Ми також писали про те, що у Луцьку викрили трьох завербованих ФСБ підлітків, які постійно тинялися біля одного з блокпостів.

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Війна Росії проти УкраїниЗапорожская область