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Гуляли біля блокпосту. У Луцьку викрили трьох завербованих ФСБ підлітків

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Луцьк, Субота 14 травня 2022 17:18
Гуляли біля блокпосту. У Луцьку викрили трьох завербованих ФСБ підлітків Фото: у Луцьку ФСБ РФ завербувала трьох підлітків (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські спецслужби намагались завербувати трьох школярів з Луцька. Правоохоронці помітили семикласників біля одного з блокпостів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ у Волинській області.

"9 травня у Луцьку правоохоронці звернули увагу на трьох підлітків, які постійно вешталися біля одного з блокпостів. Причину свого перебування там школярі пояснити не змогли", - йдеться в повідомленні.

Оперативники СБУ перевірили телефони дітей та знайшли там багато знімків Луцького військового аеродрому та ремонтного пункту, а також переписку з невідомими російськими абонентами.

“Невідомі” розпитували у школярів про ситуацію в регіоні, намагаючись вивідати інформацію про розташування військових об’єктів, військової техніки та озброєння", - розповіли в СБУ.

Як повідомлялося, Запорізька область зупиняє співпрацю з Білоруссю через її підтримку Росії у війні проти України. Йдеться про припинення торговельних, економічних та культурних зв'язків із кількома білоруськими регіонами.

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