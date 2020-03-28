ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Запорізькій області перша людина одужала від коронавірусу

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 12:40
У Запорізькій області перша людина одужала від коронавірусу
Ілюстративне фото (GettyImages)

Жінку сьогодні виписали з лікарні

У Запорізькій області зафіксовано перше одужання від вірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook голови Запорізької облдержадміністрації Віталія Туринка.

Раніше захворілу коронавірусом жінкут виписали з лікарні 28 березня.

"Станом на 28.03 11:00 виписано додому з обласної інфекційної лікарні жінку, яка захворіла 15.03 (повернулася з Єгипту). Відбулася виписка при клінічному здоров'ї та двох негативних результатах ПЛР дослідження на коронавірус", - заявив Туринок.

Нагадаємо, в Запорізькій області за останніми даними зафіксовано 10 випадків захворювання на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу в Україні підтвердилося понад 90 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих налічується в Чернівецькій області та столиці України - Києві. В цілому хворих - 311.

Крім цього, у Львівській області ще дві людини заразилися коронавірусом. Хворі мали контакт з людиною, у якої нещодавно підтвердився коронавірус.

У Львівській області ще дві людини заразилися коронавірусом Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 28 березня
Новини України Запорожская областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся