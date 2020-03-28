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В Запорожской области первый человек выздоровел от коронавируса

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 12:40
В Запорожской области первый человек выздоровел от коронавируса
Иллюстративное фото (GettyImages)

Женщину сегодня выписали из больницы

В Запорожской области зафиксировано первое выздоровление от вируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook главы Запорожской облгосадминистрации Виталия Туринка.

Ранее заболевшую коронавирусом женщину, выписали из больницы 28 марта.

"По состоянию на 28.03 11:00 выписано домой с областной инфекционной больницы женщину, которая заболела 15.03 (вернулась из Египта). Состоялась выписка при клиническом здоровье и двух отрицательных результатах ПЦР исследования на коронавирус", - заявил Туринок.

Напомним, в Запорожской области по последним данным зафиксировано 10 случаев заболевания коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что за прошедшие сутки в Украине подтвердилось более 90 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших насчитывается в Черновицкой области и столице Украины - Киеве. В целом заболевших - 311.

Кроме этого, во Львовской области еще два человека заразились коронавирусом. Заболевшие имели контакт с человеком, у которого недавно подтвердился коронавирус.

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