В Мелітополі окупанти змушують дітей одягати георгіївські стрічки
У захопленому окупантами Мелітополі Запорізької області змушують дітей одягати георгіївські стрічки та вчити вірші про війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.
"Такі дії вчиняють директори шкіл, які співпрацюють з окупаційними військами", - каже Денісова.
За її словами, педагоги поширюють у мережі дитячі тематичні малюнки та відео школярів, які декламують віршики про війну з георгіївськими стрічками на грудях.
"Є інформація, що зазначене вчиняється без згоди батьків", - підкреслює уповноважена з прав людини.
Як повідомлялося, Служба безпеки України опублікувала нову розмову окупантів. З'ясувалося, що вони вбивають українських матерів на очах дітей.
Зазначимо, виїзд із Запоріжжя тимчасово обмежать через велику чергу машин до нього. Евакуаційні коридори у напрямку міста працюватимуть лише на в'їзд.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.