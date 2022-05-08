В Мелітополі окупанти змушують дітей одягати георгіївські стрічки

У захопленому окупантами Мелітополі Запорізької області змушують дітей одягати георгіївські стрічки та вчити вірші про війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Такі дії вчиняють директори шкіл, які співпрацюють з окупаційними військами", - каже Денісова.

За її словами, педагоги поширюють у мережі дитячі тематичні малюнки та відео школярів, які декламують віршики про війну з георгіївськими стрічками на грудях.

"Є інформація, що зазначене вчиняється без згоди батьків", - підкреслює уповноважена з прав людини.