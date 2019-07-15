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У Рівненській області зіткнулися 4 автомобілі, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    15.07.2019 - 03:40
У Рівненській області зіткнулися 4 автомобілі, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Двоє водіїв машин та четверо пасажирів отримали травми у ДТП

У Рівненській області у неділю, 14 липня, сталась автопригода за участю чотирьох автомобілів. Унаслідок аварії є потерпілі, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції в області.

За даними поліції, зіткнення машин сталося близько 15:20 у селі Антопіль Рівненського району на трасі Київ-Чоп.

"Унаслідок зіткнення постраждало шестеро осіб: двоє водіїв та четверо пасажирів. Їх доставили до лікарні", - зазначили у прес-службі.

 
ДТП на автодорозі "Київ-Чоп"

Автопригода за участю чотирьох авто сталася сьогодні, близько 15:20 у селі Антопіль Рівненського району. Унаслідок зіткнення постраждало шестеро осіб: двоє водіїв та четверо пасажирів. Їх доставили до лікарні. Поліцейські наголошують всім учасникам дорожнього руху суворо дотримуватись ПДР, зокрема швидкісного режиму в населених пунктах.

Опубліковано Поліція Рівненської області Неділя, 14 липня 2019 р.

Нагадаємо, у аварії в Полтавській області загинула мати малолітньої дитини. Встановлено, що ДТП влаштував Олексій Сердюков, який є підприємцем, а також головою регіональної організації партії "Слуга народу". Він визнав свою провину.

Сердюков висловив співчуття постраждалим і пообіцяв взяти на себе всі витрати, пов'язані з їх лікуванням.

Додамо, що у Запорізькій області 14 липня сталася аварія за участю кортежу президента України Володимира Зеленського. Аварія сталася в момент, коли кортеж пішов на обгін колони автобусів з дітьми, які їхали на відпочинок. Потерпілих, за попередніми даними, немає. Ні в поліції, ні в Офісі президента протягом всієї неділі подію не коментували.

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