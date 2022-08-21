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У Запорізькій області готуються до візиту місії МАГАТЕ

Фото: у Запорізькі ОВА готуються до візиту МАГАТЕ на ЗАЕС (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталія Юрченко

Місія МАГАТЕ може найближчим часом відвідати Запорізьку АЕС. Місцева влада вже готується до ймовірного візиту експертів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Запорізьку ОВА.

За словами голови ОВА Олександра Старуха, підготовка до візиту наглядової комісії вже йде, проте все буде залежати від безпекової ситуація на АЕС.

"Багато залежить від того, як та сторона буде дотримуватися принципів ядерної безпеки та принципів здорового глузду. Стабілізація ситуації на ЗАЕС здебільшого завдання міжнародної спільноти та організацій, які за це відповідають", - зазначив Старух.

Він також додав, що пошкоджена естакада на Запорізькій АЕС не є об’єктом інфраструктури блоків чи обладнання. Тому ситуація залишається складною, але контрольованою.

"Ситуація залишається складною. Вживаються всі можливі заходи, а наші оператори працюють в таких умовах", - сказав глава ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти пошкодили естакаду на Запорізькій АЕС, тому є ризик порушення норм радіаційної безпеки.

Також варто зазначити, що МАГАТЕ раніше заявило про готовність направить місію на ЗАЕС на чолі з гендиректором. Україна вимагає, аби експерти їхали на станцію через підконтрольну територію.

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