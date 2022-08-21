В Запорожской области готовятся к визиту миссии МАГАТЭ

Миссия МАГАТЭ может в ближайшее время посетить Запорожскую АЭС. Местные власти уже готовятся к вероятному визиту экспертов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Запорожскую ОВА.
По словам главы ОВА Александра Старуха, подготовка к визиту наблюдательной комиссии уже идет, однако все будет зависеть от ситуации с безопасностью на АЭС.
"Многое зависит от того, как та сторона будет придерживаться принципов ядерной безопасности и принципов здравого смысла. Стабилизация ситуации на ЗАЭС в основном задача международного сообщества и организаций, которые за это отвечают", - отметил Старух.
Он также добавил, что поврежденная эстакада на Запорожской АЭС не является объектом инфраструктуры блоков или оборудования. Поэтому ситуация остается сложной, но контролируемой.
"Ситуация остается сложной. Принимаются все возможные меры, а наши операторы работают в таких условиях", - сказал глава ОВА.
Напомним, российские оккупанты повредили эстакаду на Запорожской АЭС, поэтому есть риск нарушения норм радиационной безопасности.
Также стоит отметить, что МАГАТЭ ранее заявило о готовности направить миссию на ЗАЭС во главе с гендиректором. Украина требует, чтобы эксперты ехали на станцию через подконтрольную территорию.
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