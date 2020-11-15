У Запорізькій області автобус протаранив трактор, є загиблий

Фото: ДТП в Запорізькій області zp.npu.gov.ua)

У Запорізькій області рейсовий пасажирський автобус на трасі протаранив трактор. В результаті аварії загинула одна людина.

Про це йдеться в повідомленні поліції Запорізької області.

Повідомляється, що інцидент стався на трасі "Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь". На місці поліція встановила, що водій пасажирського автобуса "Mercedes-Benz", в салоні якого були вісім пасажирів, зіткнувся з попутним колісним трактором.

"В результаті аварії водій рейсового автобуса від отриманих травм загинув на місці події, а його 22-річна пасажирка госпіталізована до лікарні, інші пасажири не постраждали", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше в Одеській області зіткнулися два мікроавтобуси, в результаті аварії загинули двоє людей, четверо отримали травми.

Цього тижня в Києві автомобіль таксі влетів у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинули дві людини, також були постраждалі.