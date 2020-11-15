В Одеській області зіткнулися два мікроавтобуси, є жертви і постраждалі

Фото: аварійний знак (РБК-Україна)

В Одеській області в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) зіткнулися два мікроавтобуси. В результаті аварії загинули двоє людей, четверо отримали травми.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Аварія сталася на 68 кілометрі траси Одеса - Рені, поруч з селом Старокозачье Білгород-Дністровського району.

Встановлено, що близько 5:30 неділі мікроавтобус "Mercedes Sprinter", не надав перевагу в русі і зіткнувся з мікроавтобусом "Toyota Hiace". У наслідок аварії пасажир "Toyota" помер на місці, ще одна людина померла від травм у лікарні. Також госпіталізовано ще четверо людей - водіїв та пасажирів.

Поліція розслідує ДТП за ч.2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту).

Нагадаємо, що у суботу ввечері у Львівській області сталося ДТП за участю двох автомобілів. Внаслідок пригоди двоє людей загинули.

Нагадаємо, що в суботу Шевченківський районний суд Києва взяв під варту водія таксі, який в'їхав у зупинку громадського транспорту на Окружній. В результаті дорожньо-транспортної пригоди дві жінки загинули, ще дві людини госпіталізовані.