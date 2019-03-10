У Запорізькій обл. тимчасово не працюють екстрені номери

Номери екстрених служб не працюють з мобільних операторів Vodafon та Kyivstar

В Запорожской области временно не работают номера экстренных служб с мобильных операторов Vodafon и Kyivstar. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Запорожской области в Facebook.

Как сообщается, в связи с техническими неполадками временно не работают экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с мобильных операторов Vodafon и Kyivstar.

"В случае необходимости звоните на экстренные номера со стационарных телефонов или мобильного оператора LifeCell", - отметили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали пожар под Днепром на территории завода строительных креплений в селе Каменка. Пожар произошел 6 марта в 08:35 в с. Каменка Днепровского района по ул. Маяковского, 74 на территории завода строительных креплений в здании ангара.

Пожар на площади 3 тыс. Кв.м был локализован в 14:27. Потушить огонь спасателям удалось в 17:48.

РБК-Украина писало, что в Полтаве 24 февраля около 18:00 произошел пожар в помещениях в здании бывшего Полтавского турбомеханического завода.

Добавим, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, с начала 2019 на пожарах в Украине погибли 453 человека и пострадали 250 человек.