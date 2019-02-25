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У ДСНС назвали кількість загиблих на пожежах в Україні з початку року

Новини » Політика    25.02.2019 - 22:45
У ДСНС назвали кількість загиблих на пожежах в Україні з початку року
Ілюстративне фото (cv.dsns.gov.ua)

Всього загинули 453 людини

З початку 2019 року на пожежах в Україні загинули 453 людини та постраждали 250 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Як зазначається, життя одразу 12-ти людей забрав вогонь упродовж минулої доби 24 лютого. Ще восьмеро громадян отримали травми різного ступеню тяжкості. 

Так, під час пожежі у приватному будинку в Херсоні на вулиці Янки Купала, травмувалися літні господарі помешкання. В одній з кімнат будинку, ймовірно через порушення правила користування пічним опаленням, сталося загоряння домашніх речей. Як наслідок - 80-річного чоловіка та 83-річну жінку доставлено до реанімації обласної лікарні з опіками дихальних шляхів та обличчя.

Водночас на Миколаївщині, а саме у місті Вознесенськ, внаслідок сильного задимлення, яке утворилось у помешканні від тліючих речей, загинув чоловік 1948 року народження.

Крім того, сьогодні, 25 лютого, під час ліквідації пожежі в одній з квартир чотириповерхового будинку на проспекті Шевченка у Одесі, рятувальники виявили загиблу жінку 1938 року народження, врятували постраждалу господарку квартири 1958 року народження та евакуювали сімох мешканців будинку.

РБК-Україна писало, у Полтаві 24 лютого близько 18:00 сталася пожежа у приміщеннях у будівлі колишнього Полтавського турбомеханічного заводу.

Крім того, в Одесі вранці 22 лютого загорілася покрівля чотириповерхового житлового будинку на вулиці Рішельєвській, в результаті чого було евакуйовано 40 осіб. 

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