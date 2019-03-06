Пожежу на заводі пластмасових виробів під Дніпром ліквідували

Фото: пожежа на заводі (dsns.gov.ua)

Гасіння тривало більше 9 годин

Рятувальники ліквідували пожежу під Дніпром на території заводу будівельних кріплень в селі Кам'янка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, пожежу на площі 3 тис. м.кв було локалізовано о 14:27. Загасити вогонь рятувальникам вдалося о 17:48.

Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння було залучено 69 чоловік особового складу та 16 од. техніки ДСНС.

Фото: пожежа на заводі (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 6 березня о 08:35 у с. Кам’янка Дніпровського району по вул. Маяковського, 74 на території заводу будівельних кріплень в будівлі ангару виникла пожежа.

У ДСНС заявили, що складність гасіння полягає у великому горючому навантаженні в ангарах, а саме: пластикова сировина, обладнання та готова пластикова продукція.

РБК-Україна писало, що 3 березня у Кривому Розі (Дніпропетровська область) сталася велика пожежа в торгових павільйонах. Пожежа сталася на відкритій території, проте вогонь швидко почав перекидатися на торгові павільйони, які мають спільний дах, тому ДСНС задіяла для гасіння пожежі додаткові сили.