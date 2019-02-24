У Полтаві горить автостанція та ринок

Фото: місце події (poltava.to)

Вогонь продовжує розповсюджуватися на навколишні приміщення

У Полтаві сьогодні, 24 лютого, близько 18:00 сталася пожежа у приміщеннях у будівлі колишнього Полтавського турбомеханічного заводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Полтавщина".

За інформацією прес-служби ГУ ДСНС України у Полтавській області, попередньо, займання охопило дах. На місці події працює шість автоцистерн і кілька бригад державних пожежно-рятувальних частин. Для гасіння вони використовують дві драбини. Ситуацію ускладнює те, що площа займання дуже велика.

Фото: місце події (poltava.to)

Відомо, що вогонь розповсюдився на магазин "Взуттєвий Бум!", відділення мережі магазинів "Єва" та критий ринок. Сусідні точки реалізації превентивно виносять товари з приміщень.

Горить У Полтаві на вулиці Зіньківська горить ринок та автостанція. Опубліковано Місто Полтавська телевізійна студія Неділя, 24 лютого 2019 р.

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