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У Полтаві горить автостанція та ринок

Новини » Надзвичайні події    24.02.2019 - 19:22
У Полтаві горить автостанція та ринок
Фото: місце події (poltava.to)

Вогонь продовжує розповсюджуватися на навколишні приміщення

У Полтаві сьогодні, 24 лютого, близько 18:00 сталася пожежа у приміщеннях у будівлі колишнього Полтавського турбомеханічного заводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Полтавщина"

За інформацією прес-служби ГУ ДСНС України у Полтавській області, попередньо, займання охопило дах. На місці події працює шість автоцистерн і кілька бригад державних пожежно-рятувальних частин. Для гасіння вони використовують дві драбини. Ситуацію ускладнює те, що площа займання дуже велика.

Фото: місце події (poltava.to)

Відомо, що вогонь розповсюдився на магазин "Взуттєвий Бум!", відділення мережі магазинів "Єва" та критий ринок. Сусідні точки реалізації превентивно виносять товари з приміщень.

 
Горить

У Полтаві на вулиці Зіньківська горить ринок та автостанція.

Опубліковано Місто Полтавська телевізійна студія Неділя, 24 лютого 2019 р.

РБК-Україна писало, в Одесі вранці, 22 лютого, загорілася покрівля чотириповерхового житлового будинку на вулиці Рішельєвській, в результаті чого було евакуйовано 40 осіб. 

Нагадаємо, на гірськолижному курорті у Львівській області вночі, 19 лютого, рятувальники ліквідували масштабну пожежу в готелі "Терем"

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