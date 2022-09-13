На Запорізькій АЕС відновили третю резервну лінію електропередач

Зазначається, що резервна лінія 150 кВ знову доступна для ЗАЕС після ремонту електророзподільчої станції на сусідній теплоелектростанції. Зазначимо, що кілька днів тому вона була пошкоджена внаслідок ворожого обстрілу.

Так, на станції відновлено всі три резервні лінії електропостачання. Одна з них, лінія 750/330 кВ, зараз забезпечує ЗАЕС зовнішньою електроенергією, необхідною для охолодження та інших важливих функцій безпеки. Лінії 330 кВ та 150 кВ знаходяться в резерві.

Зазначається, що усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодної зупинки, але вони все ще потребують електроенергії для підтримки необхідних функцій безпеки.

При цьому генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі знову підкреслив, що ситуація з ядерною безпекою та охороною на станції залишається нестабільною. За його словами, хоча останніми днями на ЗАЕС чи поблизу неї не було обстрілів, вони все одно відбуваються на ширшій території.

Чотири основні зовнішні лінії електропередач ЗАЕС не працюють, і зараз вона не забезпечує електроенергією домогосподарства та заводи.