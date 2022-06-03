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На Запорізькій АЕС критична ситуація. Не вистачає запчастин та матеріалів, - розвідка

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Енергодар, П'ятниця 03 червня 2022 11:56
На Запорізькій АЕС критична ситуація. Не вистачає запчастин та матеріалів, - розвідка Фото: на Запорізькій АЕС критична ситуація (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти створюються на Запорізькій АЕС критичну ситуацію, ставлячи під загрозу безпечну роботу станції. Там не вистачає запчастин та матеріалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"На Запорізькій АЕС склалась критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції. Практично відсутні запчастини та витратні матеріали", - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час захоплення станції ворожий снаряд розірвався поблизу енергоблока. Через це стався витік оливи. Співробітники станції були вимушені залити в контур відпрацьовану оливу.

Робота на АЕС зараз ведеться вахтовим методом, персон змінюється раз в тиждень. Окупанти забирають у працівників всі особисті речі, особливо телефони.

Російські солдати, які охороняють станцію, розміщені в готелі "Україна" та в приміщеннях профілакторію АЕС. Також окупанти займають квартири місцевих жителів, які виїхали з Енергодару.

Російські представники на станції вивчають можливості для приєднання Запорізької АЕС до енергосистеми РФ, проте поки що це неможливо.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація, що Запорізьку АЕС можуть повністю відключити.

В Енергоатомі заявили, що ця інформація не відповідає дійсності, тому ніякого відключення не буде.

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Запорожская АЭС
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