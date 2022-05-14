ru ua
Сб, 14 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Запорізька область призупинила співпрацю з Білоруссю

Новость на русском →
Запоріжжя, Субота 14 травня 2022 14:34
Запорізька область призупинила співпрацю з Білоруссю Фото: Запорізька область призупинила зв'язки з Білоруссю (zoda.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Запорізька область призупиняє співпрацю з Білоруссю через її підтримку Росії у війні проти України. Йдеться про припинення торгових, економічних і культурних зв'язків з кількома білоруськими регіонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Запорізької обласної Військової адміністрації.

Відзначається, що доручення підготувати документи про припинення співпраці з Білоруссю дав глава Запорізької ОВА Олександр Старух. Зазначено, що будуть припинені зв'язки в торговельно-економічній, науково-технічній та культурній сферах.

Запорізька ОВА припиняє дію угод 2018 року, укладених у Гомелі з Могилівським, Мінським, Гомельським, гродненським та Брестським обласними виконавчими комітетами Білорусі.

Крім того, розривається угода від 1993 року про економічне співробітництво між Запорізькою областю і білоруськими регіонами.

Нагадаємо, на початку російського вторгнення в Україну існували ризики виступу Білорусі на боці Москви. Крім того, з білоруської території по українських містах армія РФ завдавала ракетних і авіаційних ударів.

Зазначимо, після провалу російського бліцкригу в Україні білоруська влада почала змінювати свою позицію. Як повідомив у коментарі РБК-Україна військовий експерт Олег Жданов, на сьогодні імовірність вступу Білорусі у війну на боці Росії дуже низька.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область Білорусь Анатолій Могильов Війна в Україні
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС