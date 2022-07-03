Запорізька область залишилась без газу, - ОВА

Російські окупанти залишили мешканців Запорізької області без газопостачання. Ремонт наразі неможливий, бо військові РФ не погоджуються на введення режиму тиші для того, щоб ремонтники дісталися місць поривів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.

За словами очільника ОВА Олександра Старуха, за останню добу відбулося 44 обстріли мирних населених пунктів. Найбільше постраждали Оріхів, Степногірськ та Кам’янське, а також два села, які входять у Пологівський та Василівський райони.

"Було зафіксовано 22 руйнування будинків та об’єктів інфраструктури. На жаль, зазнав ушкодження газогін і на днях повністю припиняється газопостачання до Василівського району та міста Мелітополь", - розповів він.

За даними Старуха, також газопостачання припиняється до міста Оріхова до того моменту, поки газогін не буде відновлено.

"Відповідно 109 населених пунктів по всій області на сьогодні без газу, а більша їх частина у Бердянському районі, який окупанти залишили без газу ще під час штурму Маріуполя", - зазначив очільник ОВА.

Крім цього, Старух нагадав, що 80 населених пунктів не мають електропостачання.

"Через регулярні обстріли та нахабну поведінку рашистів, ремонтні бригади не можуть потрапити до місця аварій для їх ліквідування. Для відновлення пошкоджених комунікацій потрібен режим тиші, але ворог не бажає його створювати", - додав він.