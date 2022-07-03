Запорожская область осталась без газа, - ОВА

Российские оккупанты оставили жителей Запорожской области без газоснабжения. Ремонт пока невозможен, потому что военные РФ не соглашаются на введение режима тишины для того, чтобы ремонтники добрались к мест порывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.

По словам главы ОВА Александра Старуха, за последние сутки произошло 44 обстрела мирных населенных пунктов. Больше всего пострадали Орехов, Степногорск и Каменское, а также две деревни, входящие в Пологовский и Васильевский районы.

"Было зафиксировано 22 разрушения домов и объектов инфраструктуры. К сожалению, получил повреждение газопровод и на днях полностью прекращается газоснабжение в Васильевский район и город Мелитополь", - рассказал он.

По данным Старуха, также газоснабжение прекращается в город Орехов до того момента, пока газопровод не будет восстановлен.

"Соответственно 109 населенных пунктов по всей области на сегодняшний день без газа, а большая их часть в Бердянском районе, который оккупанты оставили без газа еще во время штурма Мариуполя", - отметил глава ОВА.

Кроме этого, Старух напомнил, что у 80 населенных пунктов нет электроснабжения.

"Из-за регулярных обстрелов и наглого поведения рашистов, ремонтные бригады не могут попасть к месту аварий для их ликвидации. Для восстановления поврежденных коммуникаций требуется режим тишины, но враг не желает его создавать", - добавил он.