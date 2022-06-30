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Мелітополь може залишитися без газу: мер назвав причину

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Мелітополь, Четвер 30 червня 2022 18:35
Мелітополь може залишитися без газу: мер назвав причину Фото: Іван Федоров, мер Мелітополя (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Окупований Мелітополь Запорізької області найближчими днями може залишитись без централізованого газопостачання. Пошкоджено магістральний газопровід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Пошкоджено магістральний газопровід у районі села Мирне. Тиск газу є лише у трубі і залишився на 1-2 доби", - розповів він.

Також Федоров додав, що причиною пошкодження газопроводу стали постійні обстріли російських військ.

Нагадаємо, раніше Федоров заявляв, що Збройні сили України найближчими днями або тижнями можуть звільнити Херсон, після прийде черга і Мелітополя.

Також ми писали, що, за словами Федорова, російські окупанти заявили, що у Мелітополі основною проблемою є ворони.

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Мелітополь Запорожская область Газ Війна Росії проти України
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