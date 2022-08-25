Запорізька АЕС відновила з'єднання з українською мережею, - МАГАТЕ

"Україна повідомила МАГАТЕ, що ЗАЕС, найбільша атомна електростанція в Європі, принаймні двічі втрачала з’єднання з ЛЕП протягом дня, але наразі воно знову працює", - йдеться в повідомленні.

При цьому Запорізька АЕС залишається підключеною до лінії 330 кВ від сусідньої теплоелектростанції, що за потреби може забезпечити резервну електроенергію.

Україна також повідомила МАГАТЕ, що внаслідок обривів ЛЕП 750 кВ два діючих блоки ЗАЕС були відключені від електромережі та спрацювали їхні системи протиаварійного захисту, а всі системи безпеки залишилися в робочому стані.

Зазначається, що усі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

Окрім того, МАГАТЕ заявляє, що немає жодної інформації про пряму причину відключення електроенергії на ЗАЕС. Шестиреакторна станція зазвичай має чотири зовнішні лінії електропередач, але три з них були втрачені раніше через обстріли зі сторони РФ.

Організація додала, що на випадок втрати зовнішнього живлення ЗАЕС, як і інші атомні електростанції в усьому світі, все ще має доступні дизель-генератори для забезпечення резервного живлення.