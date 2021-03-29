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Під Запоріжжям зійшов з рейок поїзд "Інтерсіті" з пасажирами

Автор: Дмитро Левицький

Вдень 29 березня поблизу Запоріжжя з колії зійшов поїзд "Інтерсіті" Київ-Запоріжжя. З рейок зійшли шість з 9 вагонів поїзда, в яких на момент інциденту перебували 88 пасажирів.

Про це повідомила "Укрзалізниця".

Вагони зійшли з колії за 50 кілометрів до Запоріжжя. Причини сходу з рейок наразі розслідує спеціальна комісія. Пасажири потягу внаслідок інциденту не постраждали.

"Наразі УЗ вирішує питання щодо доправлення зазначених пасажирів до станції призначення. Також опрацьовується питання що пошуку резервного складу поїзда для зворотного рейсу", - додали в компанії.

У мережі вже з'явилося відео з місця події. Як пишуть на сторінці "Громадський контроль УЗ" в Facebook, поїзд зійшов з рейок на станції Славгород.

Нагадаємо, у п'ятницю у Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги. В результаті інциденту загинули понад 30 людей.

До цього у Польщі в результаті зіткнення локомотиву з потягом постраждали п'ятеро людей, серед яких пасажири.

А в лютому в американському штаті Техас прогримів потужний вибух після того, як з рейок зійшов потяг з нафтопродуктами та зіткнувся з вантажівкою.

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