Під Запоріжжям зійшов з рейок поїзд "Інтерсіті" з пасажирами

Вдень 29 березня поблизу Запоріжжя з колії зійшов поїзд "Інтерсіті" Київ-Запоріжжя. З рейок зійшли шість з 9 вагонів поїзда, в яких на момент інциденту перебували 88 пасажирів.

Про це повідомила "Укрзалізниця" .

У мережі вже з'явилося відео з місця події. Як пишуть на сторінці "Громадський контроль УЗ" в Facebook, поїзд зійшов з рейок на станції Славгород.

"Наразі УЗ вирішує питання щодо доправлення зазначених пасажирів до станції призначення. Також опрацьовується питання що пошуку резервного складу поїзда для зворотного рейсу", - додали в компанії.

Вагони зійшли з колії за 50 кілометрів до Запоріжжя. Причини сходу з рейок наразі розслідує спеціальна комісія. Пасажири потягу внаслідок інциденту не постраждали.

Нагадаємо, у п'ятницю у Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги. В результаті інциденту загинули понад 30 людей.

До цього у Польщі в результаті зіткнення локомотиву з потягом постраждали п'ятеро людей, серед яких пасажири.

А в лютому в американському штаті Техас прогримів потужний вибух після того, як з рейок зійшов потяг з нафтопродуктами та зіткнувся з вантажівкою.