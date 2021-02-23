У Техасі прогримів потужний вибух. Потяг з нафтопродуктами зіткнувся з вантажівкою

В американському місті Камерон, штату Техас, прогримів потужний вибух. З рейок зійшов потяг з нафтопродуктами і зіткнувся з вантажівкою.

Про це повідомляє KCEN TV .

Наголошується, що в результаті події згорів щонайменше один будинок.

Кілька пожежних команд зараз працюють над ліквідацією пожежі.

Інформації про постраждалих немає. Поліція евакуювала мешканців найближчих будинків і просить людей уникати місця події.

Над місцем інциденту клубочиться чорний дим, а полум'я від пожежі підіймається на десятки метрів.

Нагадаємо, на початку минулого тижня Техас накрила снігова буря, в результаті чого без світла залишилися понад 2 млн осіб.

Крім того, в результаті екстремальних холодів у семи штатах США загинуло не менше 58 людей. Найбільше жертв в Техасі і їх число може збільшитися.

Додамо, що президент США Джо Байден оголосив Техас зоною стихійного лиха. Ця міра допоможе направити масштабне федеральне фінансування на ліквідацію наслідків негоди.