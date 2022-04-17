Денісова пояснила, що робити цивільним, яких Росія насильно транспортувала до себе

Російська Федерація продовжує насильно вивозити українців до себе. Станом на 16 квітня, згідно з даними ЗМІ окупанта, нашу країну покинули 808 тисячі осіб, серед яких 153 тисячі дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook омбудсмена Людмили Денісової.

" Минулого тижня до мене звернулися волонтери з Росії, які виявили три табори для депортованих українців в Пензенській області. Вони відвідали один із таких таборів, де на той час перебували понад 400 осіб - здебільшого жінки та 147 дітей різного віку, включаючи немовлят", - пише Денісова.

За словами Денісової, наші громадяни перебували у пригніченому становищу, не мали одягу, харчів й предметів гігієни.

"За результатами спільної роботи з російськими волонтерами, консульською службою в Естонії та Естонською стороною, вчора перші 7 українців з табору у Пензенській області, в тому числі сім’я з трьома дітьми, були доправлені до міста Нарва в Естонії та отримують допомогу. Наразі готуємося до перевезення наступної групи осіб", - додає обмудсмен.

Денісова закликала громадян України, які наразі перебувають в Росії - дістатися пропуску кордону до міста Нарва, де їм нададуть допомогу.