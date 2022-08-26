У Бердянську черговий вибух: підірвали заступника начальника "ДАІ"
В окупованому Бердянську (Запорізька область) стався черговий вибух. Цього разу намагалися підірвати заступника начальника так званої "Державної автоінспекції".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram окупаційної "мерії".
Повідомляється, що інцидент стався біля оздоровчого центру "Криворізький гірник". За попередніми даними, постраждав заступник начальника "ДАІ" Олександр Колесніков.
"Він доставлений в міську клінічну лікарню з осколковими пораненнями, лікарі надають йому необхідну медичну допомогу. Деталі події уточнюються", - додали в окупаційній адміністрації.
Фото: постраждала машина Колеснікова (t.me/glava_brd)
Зазначимо, з відкритих джерел відомо, що Колесніков ще рік тому був звичайним патрульним у поліції Бердянська.
Оновлено від 16:30
Колесніков таки загинув від отриманих поранень. Окупаційна адміністрація стверджує, що вибуховий пристрій був начинений вражаючими елементами та закріплений на висоті понад три метри на дереві.
Нагадаємо, останні вибухи в Бердянську в основному відбувалися в районі морського порту. Зазвичай окупанти списують їх на так зване розмінування.
Однак на початку серпня повідомлялося і про вибух біля захопленого міського відділу поліції.
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