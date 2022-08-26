У Бердянську черговий вибух: підірвали заступника начальника "ДАІ"

В окупованому Бердянську (Запорізька область) стався черговий вибух. Цього разу намагалися підірвати заступника начальника так званої "Державної автоінспекції".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram окупаційної "мерії".

Повідомляється, що інцидент стався біля оздоровчого центру "Криворізький гірник". За попередніми даними, постраждав заступник начальника "ДАІ" Олександр Колесніков.

"Він доставлений в міську клінічну лікарню з осколковими пораненнями, лікарі надають йому необхідну медичну допомогу. Деталі події уточнюються", - додали в окупаційній адміністрації.

Фото: постраждала машина Колеснікова (t.me/glava_brd)

Зазначимо, з відкритих джерел відомо, що Колесніков ще рік тому був звичайним патрульним у поліції Бердянська.

Оновлено від 16:30

Колесніков таки загинув від отриманих поранень. Окупаційна адміністрація стверджує, що вибуховий пристрій був начинений вражаючими елементами та закріплений на висоті понад три метри на дереві.