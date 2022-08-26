ua ru
Пт, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Бердянську черговий вибух: підірвали заступника начальника "ДАІ"

Новость на русском →
Бердянськ, П'ятниця 26 серпня 2022 15:45
У Бердянську черговий вибух: підірвали заступника начальника "ДАІ" Фото: колаборанта намагалися підірвати в його машині (t.me/glava_brd)
Автор: Юлія Бойко

В окупованому Бердянську (Запорізька область) стався черговий вибух. Цього разу намагалися підірвати заступника начальника так званої "Державної автоінспекції".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram окупаційної "мерії".

Повідомляється, що інцидент стався біля оздоровчого центру "Криворізький гірник". За попередніми даними, постраждав заступник начальника "ДАІ" Олександр Колесніков.

"Він доставлений в міську клінічну лікарню з осколковими пораненнями, лікарі надають йому необхідну медичну допомогу. Деталі події уточнюються", - додали в окупаційній адміністрації.

Фото: постраждала машина Колеснікова (t.me/glava_brd)

Зазначимо, з відкритих джерел відомо, що Колесніков ще рік тому був звичайним патрульним у поліції Бердянська.

Оновлено від 16:30

Колесніков таки загинув від отриманих поранень. Окупаційна адміністрація стверджує, що вибуховий пристрій був начинений вражаючими елементами та закріплений на висоті понад три метри на дереві.

Нагадаємо, останні вибухи в Бердянську в основному відбувалися в районі морського порту. Зазвичай окупанти списують їх на так зване розмінування.

Однак на початку серпня повідомлялося і про вибух біля захопленого міського відділу поліції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бердянськ Вибух
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів: названі нові втрати Росії
ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати